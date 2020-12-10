Полиция Албании застрелила нарушителя комендантского часа. Люди вышли на протесты

Полиция в Албании застрелила молодого человека, нарушившего, по словам властей, комендантский час, введенный из-за коронавируса. Из-за этого сотни протестующих вышли на улицы, полиция применила против них слезоточивый газ.

Об этом сообщает агентство Reuters.

По данным албанских СМИ, 25-летнего мужчину зовут Клодиан Раша, он был убит рано утром во вторник. Полиция назвала это чрезмерным применением силы со стороны офицера.

В полиции сначала заявили, что Раша не подчинился приказу полицейского остановиться и что у него было оружие. Но позже сообщили, что мужчина держал в руках какой-то предмет, а не оружие.

Протестующие, требовавшие отставки министра внутренних дел, бросали предметы в здание министерства и поджигали рождественские елки, поскольку полиция использовала слезоточивый газ для разгона толпы. Два сотрудника полиции и журналист получили легкие ранения.

Фото: в стране вспыхнули протесты (twitter Euronews Albania)

Полицейский, предположительно убивший этого парня, арестован, начато расследование.

"Полицейский не действовал в соответствии с законом, используя свое огнестрельное оружие", - говорится в заявлении албанской полиции.

Напомним, Албания ввела ряд ограничений, связанных с коронавирусом, например, комендантский час. С 11 ноября всем гражданам запрещено покидать свои дома с 22:00 до 6:00.

РБК-Украина писало, что въезд в Албанию для украинских туристов не предусматривает карантинных ограничений, на данный момент она находится для Украины в "зеленой зоне".