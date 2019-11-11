В полиции рассказали детали убийства адвоката по делу Вороненкова

Национальная полиция рассказала детали убийства адвоката подозреваемых по делу депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова Святослава Пархоменко. Об этом сообщает прес-служба полиции.

Отмечается, что полицейские провели осмотр места происшествия, зафиксировав все обстоятельства. Также было изъято всю имеющуюся у участников конфликта оружие, в том числе незарегистрированный пистолет Browning и охотничье ружье, с которых были произведены выстрелы, а также их транспортные средства.

По соответствующему определению суда оружие будет направлено на исследование в Научно-исследовательский экспертно-криминалистическый центр при МВД.

Фото: изъятый автомобиль (zt.npu.gov.ua)

Предварительно установлено, что трое егерей осуществляли профилактический рейд охотничьих угодий, которые обслуживает их охотничий союз. В лесном квартале неподалеку с. Царавка они заметили группу мужчин, которых заподозрили в браконьерстве.

"Во время проверки документов у них о наличии разрешений на охоту между егерями и охотниками возник конфликт. Во время дальнейшего конфликта руководитель ОО "Радомышльские охотники" совершил несколько выстрелов из пистолета в сторону одного из охотников. Тот, в свою очередь, выстрелил из охотничьего ружья", - говорится в сообщении.

В результате егерь, 41-летний киевлянин, получил смертельную травму, а охотник, 52-летнего жителя Киевской области, был доставлен в реанимационное отделение Коростышевской больницы в тяжелом состоянии.

Напомним, ранее произошла перестрелка в Харькове на ул. Клочковской, в результате которой погиб один человек, еще один госпитализирован. В результате перестрелки в Харькове на Клочковской погиб свидетель по делу убийства депутата Государственной думы рф Дениса Вороненкова Владимир Борох.