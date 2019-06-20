В полиции обнародовали фоторобот предполагаемого нападавшего на Комарова

В полиции обнародовали фоторобот предполагаемого нападавшего на черкасского журналиста Вадима Комарова. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Пресс-служба полиции также добавила описание предполагаемого нападавшего на журналиста. Отмечается, что у мужчины высокий рост, худощавое телосложение. Он был одет в черную одежду, на голове у него была кепка.

"В день совершения преступления мужчина был одет в черные куртку и брюки. На голове - бейсболка черного цвета с эмблемой. Обувь - ботинки типа "берцы" советского образца", - говорится в сообщении.

Фото: предполагаемый нападавший (facebook.com/mvs.gov)

Председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев сообщил, что с разрешения следователей было принято решение обнародовать фоторобот предполагаемого нападавшего на черкасского журналиста Вадима Комарова.

Напомним, Посольство США в Украине ожидает тщательного расследования нападения на черкасского журналиста Вадима Комарова. В Посольстве США выразили соболезнования из-за смерти журналиста.

В полиции заявили, что разгласят часть материалов уголовного дела в отношении убийства черкасского журналиста в настоящее время у следствия три основные версии убийства Комарова - это профессиональная деятельность потерпевшего, внезапная ссора с неустановленным лицом и убийство из корыстных побуждений.