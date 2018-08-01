В полиции назвали версии убийства Олешко

Олешко могли убить за предпринимательскую или политическую деятельность

В настоящее время полиция отрабатывает несколько версий убийства 43-летнего бойца антитеррористической операции (АТО) Виталия Олешко. Об этом во время брифинга сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Запорожской области Сергей Комиссаров, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, Олешко могли убить за его предпринимательскую и политическую деятельность.

"Вы же видите, он был активным деятелем, занимался политикой. В каких-то случаях он занимал правильную позицию, или неправильную, но он был активен. Он занимался политикой, но политическое поле близко к криминальному - это такие вещи, где нет границы. Я только вышел из кабинета, там давал интервью один из товарищей погибшего. Его версии четко совпадают с нашими. Это и экономическая деятельность, он бывший предприниматель, там были вопросы с фермерами. Также его политическая деятельность. Все версии будут отработаны", - рассказал Комиссаров.

Напомним, ранее в полиции заявили, что исполнители убийства Олешко могут быть бывшими участниками АТО.