В полиции не исключают сокрытие факта убийства ребенка полицейскими

В ходе служебного расследования Национальная полиция обнародует позицию по поводу возможного сокрытия преступления по делу об убийстве полицейскими 5-ти летнего ребенка в Переяслав-Хмельницком. Об этом заявил глава Нацполиции Украины Сергей Князев, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам главы ведомства, служебное расследование завершат "вскоре".

"В ходе служебного расследования, которое будет вскоре завершено, мы дадим принципиальный ответ и озвучим позицию по поводу возможного или невозможного укрытия. Но в настоящее время мне это неизвестно. Из отчетов руководителей криминальной полиции - никаких мыслей об укрытии правонарушения не было. Хочу объяснить ремарку: в 12:00 дня на официальном сайте полиции Киевской области было сообщено, что мы работаем совместно с ГБР... мы во время первоочередных мероприятий установили всех лиц, изъяли какие-то вещественные доказательства, которые являются предметом исследования. Но, к сожалению, уже тогда констатировали, что оружие в этих помещениях отсутствует", - заявил Князев.

Напомним, прокуратура Киевской области предоставит Государственному бюро расследований указания по проведению расследования по делу об убийстве 5-ти летнего ребенка полицейскими в Переяслав-Хмельницком.

Как писало РБК-Украина ранее, Госбюро расследований начало расследование по факту возможного умышленного сокрытия убийства 5-летнего Кирилла Тлявова сотрудниками полиции.

Добавим, глава ГБР Труба заявил, что уголовное дело об убийстве полицейскими ребенка в Переяслав-Хмельницком направят в суд в течение полугода.