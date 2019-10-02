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Полицейскому, устроившему массовую драку в Полтаве, сообщили о подозрении

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Бывшему сержанту полиции сообщили подозрение в нанесении тяжких телесных повреждений

Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении бывшему сержанту полиции, который устроил массовую драку в Полтаве. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По сообщению ГБР, бывшему сотруднику полиции вынесли подозрение в нанесении умышленных тяжких телесных повреждений (ч. 1 с. 121 Уголовного кодекса Украины). На данный момент решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

"Бывший работник полиции в состоянии алкогольного опьянения и, применяя биту, нанес пострадавшим тяжелые телесные повреждения. Его не остановил предупреждающий выстрел в воздух, который сделал житель соседнего дома, увидев драку и пытаясь успокоить полицейского. В результате инцидента пострадавшего 17-летнего парня с травмами было доставлено в больницу, где во время операции врачам пришлось удалить ему селезенку", - говорится в сообщении.

Напомним, инцидент произошел в Полтаве 29 сентября. Одним из фигурантов конфликта был сотрудник батальона патрульной службы особого назначения "Полтава".

Ранее сообщалось, что в Броварах сотрудник полиции охраны на автомобиле въехал в остановку гражданского транспорта. В результате ДТП погиб один человек, еще двое получили травмы. В связи с происшествием было принято решение отстранить весь руководящий состав полиции охраны Киевской области от выполнения служебных обязанностей. Правоохранители открыли уголовное производство по ст. 286 УК Украины.

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