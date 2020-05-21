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Полицейскому сообщили о подозрении из-за избиения задержанного в Херсоне

Новости » Общество     21.05.2020 - 14:51
Полицейскому сообщили о подозрении из-за избиения задержанного в Херсоне
Фото: прокуратура (РБК-Украина)

Подозреваемому патрульному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет

Прокуратура в Херсоне сообщила патрульному о подозрении за избиение задержанного в Херсоне. Его обвиняют в превышении власти и служебных полномочий.

Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Херсонской области.

Как сообщается, патрульные задержали мужчину в состоянии алкогольного опьянения за нарушение общественного порядка и доставили его в отделение полиции. Во время составления административного материала правоохранитель, явно выходя за пределы предоставленных ему прав и полномочий, повалил на пол потерпевшего и нанес ему несколько ударов по ногам и голове. При этом потерпевший никакого сопротивления или неповиновения не оказывал и был закован в наручники.

В случае доказательства вины подозреваемому правоохранителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет. Вместе с тем, его могут лишить права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, следователи полиции Закарпатья сообщили о подозрении двум участникам перестрелки в Мукачево, которая произошла в начале февраля 2020 года. Тогда в результате конфликта были ранены два человека.

Автор: Андрей Козловский

Теги Новости Украины Херсонполицияпатрульная службаизбиение
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