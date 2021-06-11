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У полицейского на саммите G7 выявили коронавирус: его и более 10 офицеров изолировали

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Лондон, Пятница 11 июня 2021 17:11
У полицейского на саммите G7 выявили коронавирус: его и более 10 офицеров изолировали Фото: у полицейского на саммите G7 выявили коронавирус (facebook.com/metpoliceuk)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Офицер полиции, работающий на саммите "Большой семерки" (G7), сдал положительный тест на коронавирус. Его и еще более 10 правоохранителей, которые с ним контактировали, изолировали.

Об этом сообщает BBC.

В полиции Девона и Корнуолла уточнили, что офицер сдал тест на коронавирус рано утром 11 июня. Он оказался положительным. Его и еще 12 правоохранителей, которые контактировали с ним, находятся на самоизоляции.

Офицер находился на пароме, который был нанят для размещения правоохранителей, работающих на саммите G7.

Также стало известно о вспышке коронавируса в отеле, где размещались представители СМИ и сотрудники службы безопасности. Гостиницу временно закрыли на санобработку.

Напомним, сегодня, 11 июня, в Великобритании стартовал первый за два года очный саммит "Большой семерки" (G7). Он пройдет с 11 по 13 июня в Корнуолле на юго-западе страны.

В первый день саммита лидеры США, Великобритании, Канады, Италии, Франции, Германии, Японии и Европейского союза примут участие в торжественном приеме с участием королевы Елизаветы II.

Как сообщало РБК-Украина, вблизи от места проведения саммита "Большой семерки" (G7) правоохранители остановили две машины. После их обыска были арестованы семь людей.

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