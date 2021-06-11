У полицейского на саммите G7 выявили коронавирус: его и более 10 офицеров изолировали

Офицер полиции, работающий на саммите "Большой семерки" (G7) , сдал положительный тест на коронавирус. Его и еще более 10 правоохранителей, которые с ним контактировали, изолировали.

В полиции Девона и Корнуолла уточнили, что офицер сдал тест на коронавирус рано утром 11 июня. Он оказался положительным. Его и еще 12 правоохранителей, которые контактировали с ним, находятся на самоизоляции.

Офицер находился на пароме, который был нанят для размещения правоохранителей, работающих на саммите G7.

Также стало известно о вспышке коронавируса в отеле, где размещались представители СМИ и сотрудники службы безопасности. Гостиницу временно закрыли на санобработку.