UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Полицейского, которого признали виновным в убийстве Флойда, осудили на 22,5 лет

Автор: Наталья Скороход

В США полицейского, которого признали виновным в убийстве Флойда, осудили на 22,5 лет. С момента убийства прошло больше года.

Об этом сообщает Bloomberg.

Сегодня бывший офицер полиции Миннеаполиса Дерек Човен был приговорен к 22 годам и шести месяцам тюремного заключения за убийство Джорджа Флойда.

"Наказание положило конец одной главе расплаты, которая распространилась от вопросов официальной силы до широкой переоценки дискриминации, присущей американским институтам", - говорится в сообщении.

Напомним, что убийство афроамериканца Джорджа Флойда в США вызвало сильные протесты. При чем, протестовать против рассизма и полицейского произвола начали не только американцы.

Ранее сообщалось, что полицейского признали виновным за убийство Джорджа Флойда. Такое решение вынес суд.

Читайте РБК-Украина в Google News
преступления