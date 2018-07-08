Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

У полицейского из Эймсбери не обнаружили признаков отравления "Новичком"

НовостиОбщество    08.07.2018 - 03:19
Фото: место происшествия (Henry Nichollsr/Reuters)
Фото: место происшествия (Henry Nichollsr/Reuters)

Уровень опасности отравления для местного населения остается низким

У полицейского из Эймсбери, который ранее обратился в больницу Солсбери из-за вероятного отравления нервно-паралитическим веществом "Новичок", не обнаружили следов отравления. Об этом информирует пресс-центр полиции Уилтшира.

Полицейский обратился в качестве меры предосторожности, так как он ранее учувствовал в расследовании отравления "Новичком" 44-летней Даун Стерджесс и ее партнера Чарли Роули 45 лет, которое произошло в Эмсбери. В полиции сообщили, что уровень опасности отравления для местного населения остается низким.

"Мы рады подтвердить, что сотрудник полиции, обратившийся за медицинской консультацией в районную больницу Солсбери в связи с продолжающимся расследованием в Эймсбери, был обследован, у него все в порядке", - отметили в полиции.

Напомним, в Британии 7 июля в больницу Солсбери обратился полицейский из-за недавнего  отравления двоих людей в Эймсбере нервно-паралитическим веществом "Новичок".

Полицейский самостоятельно обратился сначала в больницу в Суиндоне, а потом в больницу в Солсбери из-за возможного контакта с "Новичком".


 

 

Стало известно, как заразились "Новичком" пострадавшие в Эймсбери В Скотленд-Ярде назвали способ отравления "Новичком" возле Солсбери
Теги публикации: Великобритания, отравление  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"Глубокая ошибка": экс-министр Червоненко посоветовал украинцам учить русский язык (видео)
"Какая земелька ваша?": кремлевский пропагандист заявил, что Украину создала Россия (видео)
Из кабины пилота показали взлет легендарного гиганта "Мрии" (видео)
Огромная змея не на шутку напугала жителей Херсона (фото)
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь