У полицейского из Эймсбери не обнаружили признаков отравления "Новичком"

Уровень опасности отравления для местного населения остается низким

У полицейского из Эймсбери, который ранее обратился в больницу Солсбери из-за вероятного отравления нервно-паралитическим веществом "Новичок", не обнаружили следов отравления. Об этом информирует пресс-центр полиции Уилтшира.

Полицейский обратился в качестве меры предосторожности, так как он ранее учувствовал в расследовании отравления "Новичком" 44-летней Даун Стерджесс и ее партнера Чарли Роули 45 лет, которое произошло в Эмсбери. В полиции сообщили, что уровень опасности отравления для местного населения остается низким.

"Мы рады подтвердить, что сотрудник полиции, обратившийся за медицинской консультацией в районную больницу Солсбери в связи с продолжающимся расследованием в Эймсбери, был обследован, у него все в порядке", - отметили в полиции.

Напомним, в Британии 7 июля в больницу Солсбери обратился полицейский из-за недавнего отравления двоих людей в Эймсбере нервно-паралитическим веществом "Новичок".

Полицейский самостоятельно обратился сначала в больницу в Суиндоне, а потом в больницу в Солсбери из-за возможного контакта с "Новичком".



