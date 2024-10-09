Поліцейський застрелив 23-річного хлопця у Київській області: стали відомі деталі

На Київщині поліцейський застрелив 23-річного хлопця, який погрожував матері сокирою, а потім накинувся на правоохоронців.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на поліцію Київської області.
Подія трапилася 9 жовтня в одному із сіл Броварського району Київської області. Правоохоронці отримали виклик за фактом домашнього насильства, а коли приїхали на виклик, то побачили, що хлопець поводиться агресивно та погрожує сокирою своїй матері. Коли поліцейські зайшли до будинку, то він накинувся на них.
Один із правоохоронців попередив, що стрілятиме спецзасобом із гумовими кулями, однак чоловік не реагував і поліцейський вистрелив у нього. Постраждалому викликали швидку допомогу, але він помер до її приїзду.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України. Крім того, Головне управління Національної поліції в Київській області призначило службове розслідування щодо дій поліцейських. Наразі на місці події працюють правоохоронці, які з'ясовують всі обставини інциденту.
Раніше РБК-Україна розповідало, що 3 жовтня адміністраторка одного з готелів у Броварах знайшла у номері тіло невідомого чоловіка після звуків пострілів. Поліцейські встановили, що загиблим був мешканець Львівщини, який помер на місці від отриманих вогнепальних поранень. Поряд із тілом знайдені гільзи від зброї. Розслідування показало, що між потерпілим і зловмисником виник конфлікт, після чого останній вмовив свого товариша вбити опонента.
Також ми розповідали, що на одній із київських АЗС невідомий відкрив вогонь та смертельно поранив чоловіка, після чого втік з місця події. Поліція оперативно затримала підозрюваного у скоєнні вбивства.
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