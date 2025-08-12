Поліцейський з Рівного скоїв смертельну ДТП та відмовився від тесту на алкоголь: деталі

Аварія сталася 8 серпня поблизу села Бранів Рівненського району.

За даними слідства, близько 17:30 правоохоронець з Рівного, керуючи власним автомобілем, під час виконання маневру виїхав на узбіччя та збив двох пішоходів.

Один із них, 47-річний чоловік, загинув на місці, інший - 34-річний мешканець області - отримав травми, але його життю нічого не загрожує.

Як повідомили у ДБР, сам водій не постраждав. Від нього відчувався різкий запах алкоголю, однак він категорично відмовився проходити огляд на стан сп’яніння. Відмову медики зафіксували у присутності свідків.

Правоохоронця затримали. Йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого).

Суд обрав запобіжний захід - тримання під вартою без права внесення застави.

Фото: поліцейський з Рівного скоїв смертельне ДТП (t.me/DBRgovua)