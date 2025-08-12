Поліцейський з Рівного скоїв смертельну ДТП та відмовився від тесту на алкоголь: деталі

У Рівненській області затримали співробітника поліції, який влаштував смертельну аварію на дорозі, а потім відмовився від проходження тесту на алкоголь. ДБР розпочало розслідування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань.
Аварія сталася 8 серпня поблизу села Бранів Рівненського району.
За даними слідства, близько 17:30 правоохоронець з Рівного, керуючи власним автомобілем, під час виконання маневру виїхав на узбіччя та збив двох пішоходів.
Один із них, 47-річний чоловік, загинув на місці, інший - 34-річний мешканець області - отримав травми, але його життю нічого не загрожує.
Як повідомили у ДБР, сам водій не постраждав. Від нього відчувався різкий запах алкоголю, однак він категорично відмовився проходити огляд на стан сп’яніння. Відмову медики зафіксували у присутності свідків.
Правоохоронця затримали. Йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого).
Суд обрав запобіжний захід - тримання під вартою без права внесення застави.
Фото: поліцейський з Рівного скоїв смертельне ДТП (t.me/DBRgovua)
Нагадаємо, нещодавно у Черкасах правоохоронниця отримала підозру за смертельну ДТП на швидкості.
Вона травмувала 67-річного чоловіка, який переходив дорогу поза пішохідним переходом. Чоловік загинув.
Також смертельна аварія за участі поліцейської, яка перебувала поза службою, сталася 28 липня в Новоселиці Чернівецької області.
За попередніми даними, вона не впоралася з керуванням і врізалася в огорожу - одна пасажирка загинула на місці, ще двоє отримали травми.
Крім того, в ніч проти 19 липня в Голосіївському районі Києва сталося смертельне ДТП.
За кермом автомобіля перебував працівник прокуратури Андрій Молочний, який, імовірно, був у стані алкогольного сп’яніння. Суд вже обрав йому запобіжний захід - під варту без права внесення застави.