Поліцейський з Рівного скоїв смертельну ДТП та відмовився від тесту на алкоголь: деталі

Вівторок 12 серпня 2025 10:12
Поліцейський з Рівного скоїв смертельну ДТП та відмовився від тесту на алкоголь: деталі Фото: поліцейський з Рівного скоїв смертельне ДТП (t.me/DBRgovua)
Автор: Ірина Глухова

У Рівненській області затримали співробітника поліції, який влаштував смертельну аварію на дорозі, а потім відмовився від проходження тесту на алкоголь. ДБР розпочало розслідування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань.

Аварія сталася 8 серпня поблизу села Бранів Рівненського району.

За даними слідства, близько 17:30 правоохоронець з Рівного, керуючи власним автомобілем, під час виконання маневру виїхав на узбіччя та збив двох пішоходів.

Один із них, 47-річний чоловік, загинув на місці, інший - 34-річний мешканець області - отримав травми, але його життю нічого не загрожує.

Як повідомили у ДБР, сам водій не постраждав. Від нього відчувався різкий запах алкоголю, однак він категорично відмовився проходити огляд на стан сп’яніння. Відмову медики зафіксували у присутності свідків.

Правоохоронця затримали. Йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого).

Суд обрав запобіжний захід - тримання під вартою без права внесення застави.

Фото: поліцейський з Рівного скоїв смертельне ДТП (t.me/DBRgovua)

ДТП в Україні

Нагадаємо, нещодавно у Черкасах правоохоронниця отримала підозру за смертельну ДТП на швидкості.

Вона травмувала 67-річного чоловіка, який переходив дорогу поза пішохідним переходом. Чоловік загинув.

Також смертельна аварія за участі поліцейської, яка перебувала поза службою, сталася 28 липня в Новоселиці Чернівецької області.

За попередніми даними, вона не впоралася з керуванням і врізалася в огорожу - одна пасажирка загинула на місці, ще двоє отримали травми.

Крім того, в ніч проти 19 липня в Голосіївському районі Києва сталося смертельне ДТП.

За кермом автомобіля перебував працівник прокуратури Андрій Молочний, який, імовірно, був у стані алкогольного сп’яніння. Суд вже обрав йому запобіжний захід - під варту без права внесення застави.

ДТП Госбюро расследований Поліцейські
