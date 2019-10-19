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Полицейским Василькова объявили подозрения в пытках

Новости » Происшествия    19.10.2019 - 11:06
Полицейским Василькова объявили подозрения в пытках
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В прошлом году полицейские на остановке избили мужчину

Государственное бюро расследований объявило двум полицейским Василькова Киевской области подозрения в истязании. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Сообщается, что в декабре 2018 года во время дежурства на остановке в Василькове полицейские в ходе словесной перепалки применили к мужчине слезоточивый газ, нанесли ему множество ударов ногами и руками, а также два удара в лицо прикладом автомата. После этого они надели на потерпевшего наручники, отвезли его в безлюдную местность за город, где продолжили избивать.

"После этого правоохранители закрыли потерпевшего в багажном отделении служебного автомобиля, нанеся при этом дополнительные удары автоматом в область головы. В это же время знакомые и родственники разыскивали его и с этой целью звонили на номер "102", а также лично появлялись в Васильковский ОП ГУНП в Киевской области", - говорится в сообщении.

По данным ГБР, для сокрытия преступления полиция вынесла постановление по делу об административных правонарушениях и протоколы об административном задержании. Обоим полицейским сообщили о подозрении в превышении служебных полномочий и пытках.

Полицейским Василькова объявили подозрения в пытках

Фото: вручение подозрения полицейским (dbr.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что в Генеральной прокуратуре Украины создали департамент, который будет руководить расследованием пыток и других серьезных нарушений со стороны правоохранительных органов.

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