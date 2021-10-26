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Для полицейских разработали значки о вакцинации: что они будут означать

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Киев, Вторник 26 октября 2021 09:30
Для полицейских разработали значки о вакцинации: что они будут означать Фото: глава МВД Денис Монастырский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Полицейские будут иметь специальные значки на форме. Они будут свидетельствовать о вакцинации их носителя против COVID-19.

Об этом заявил глава МВД Денис Монастырский, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на эфир "Свобода слова" на ICTV.

Уже более 70% полицейских полностью привиты, сообщил глава МВД. Бывают случаи, когда полицейский делает замечания нарушителям карантинных ограничений, а те выдвигают в ответ, а сам правоохранитель вакцинирован ли, рассказал он.

"Мы даже разработали значки, которые могут использовать патрульные полицейские. На значке будет указано, что правоохранитель вакцинирован", - рассказал Монастырский.

Напомним, в ВОЗ рассказали, как Украине привить 40% населения.

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