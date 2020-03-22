Полицейские составили более 1400 админпротоколов за нарушение правил карантина

Полицейские составили 1415 админпротоколов за нарушения правил карантина в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Как отмечается, также начато 9 уголовных производств.

"Сегодня к несению службы привлечены около 14700 полицейских и 2360 военнослужащих Национальной гвардии Украины. Правоохранители продолжают мероприятия по предотвращению распространения коронавирусной инфекции и охраны публичной безопасности", - говорится в сообщении.

Инфографика (facebook.com/UA.National.Police)

Напомним, ранее сообщалось, что полиция открыла уголовное дело в отношении больного коронавирусом житомирянина, который возил туристов в Австрию.

Как писало РБК-Украина ранее, силовики предотвратили продажу в Украине несертифицированных тестов на коронавирус. Злоумышленник продавал в интернете несертифицированные тесты за 750 гривен.

Напомним, по состоянию на 21 марта, количество официально подтвержденных случаев коронавируса в Украине выросло до 47 случаев. При этом за последние сутки в Украину вернулись более 13 тысяч граждан.