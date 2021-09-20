Полицейские начали испытания электромобилей Ford

Ford постепенно прокладывает путь для электрификации полицейского автопарка в США. Компания передала несколько новых электромобилей Ford Mustang Mach-E в полицию штата Мичиган, которая подвергнет их широкой программе тестов.

Цикл испытаний включает регулярные ускорения, торможения, оценку эргономики в дневное и ночное время, а также определение предельного запаса хода на одном заряде батареи в различных режимах эксплуатации.

После окончания испытаний вся эта информация объединится в единый отчет, который могут использовать полицейские управления других штатов. Но главная цель таких испытаний – выбор лучшего электромобиля для полиции Мичигана после изучения всех электрических конкурентов.

Подразумевается, что в ближайшее десятилетие полиция Мичигана полностью пересядет на электромобили.

Компания Ford не раскрывала технических подробностей спецификации кроссовера Mustang Mach-E в "полицейском" исполнении, но заявляла, что их новый электромобиль может выдерживать жесткие условия эксплуатации в качестве полицейской машины.

Судя по элементам экстерьера модели, спецтранспорт базируется на версии Mach-E GT с двумя электромоторами. Полноприводный электрический кроссовер развивает 480 л.с. и 860 Нм, что позволяет "Мустангу" разгоняться с места до 100 км/ч за 3,8 секунды. Ориентировочный запас хода этой версии превышает 400 км.