Полицейские начали испытания электромобилей Ford
В США полиция начала испытания электромобилей Ford Mustang Mach-E. В ходе испытаний будут определены предельный запас хода и другие эксплуатационные данные, чтобы решить, могут ли электрокары нести полноценную службу в полиции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Ford.
Ford постепенно прокладывает путь для электрификации полицейского автопарка в США. Компания передала несколько новых электромобилей Ford Mustang Mach-E в полицию штата Мичиган, которая подвергнет их широкой программе тестов.
Цикл испытаний включает регулярные ускорения, торможения, оценку эргономики в дневное и ночное время, а также определение предельного запаса хода на одном заряде батареи в различных режимах эксплуатации.
После окончания испытаний вся эта информация объединится в единый отчет, который могут использовать полицейские управления других штатов. Но главная цель таких испытаний – выбор лучшего электромобиля для полиции Мичигана после изучения всех электрических конкурентов.
Подразумевается, что в ближайшее десятилетие полиция Мичигана полностью пересядет на электромобили.
Компания Ford не раскрывала технических подробностей спецификации кроссовера Mustang Mach-E в "полицейском" исполнении, но заявляла, что их новый электромобиль может выдерживать жесткие условия эксплуатации в качестве полицейской машины.
Судя по элементам экстерьера модели, спецтранспорт базируется на версии Mach-E GT с двумя электромоторами. Полноприводный электрический кроссовер развивает 480 л.с. и 860 Нм, что позволяет "Мустангу" разгоняться с места до 100 км/ч за 3,8 секунды. Ориентировочный запас хода этой версии превышает 400 км.
Напомним, МВД Украины планирует закупить электромобили для Патрульной полиции. В качестве кандидата рассматриваются электрокары Hyundai Kona.
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