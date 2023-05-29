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Поліцейські врятували підлітка з-під Мар'їнки, який мало не загинув від обстрілу РФ (фото)

Фото: Правоохоронець (www.facebook.com/UA.National.Police)
Автор: Дмитро Браславський

Правоохоронці врятували підлітка із села Катеринівка (Донецька область), який раніше потрапляв під ворожий удар касетними боєприпасами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію України.

"З села Катеринівка (знаходиться поблизу Мар'їнки - ред.) поліцейські евакуювали 16-річного хлопця з хворою мамою. Юнак мало не загинув під час російського обстрілу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Вадим вже рік не навчався та пережив ворожий удар касетними боєприпасами. Того дня будинок, де хлопець мешкає з батьками, зазнав руйнувань, вбило собаку.

"Я саме виходив надвір, чую - в небі вибухає й летить. У цей момент тато хапає мене й кидає на підлогу. І осколки посипалися. Дуже страшно було. Тут нічого робити, в будь-який момент можна померти", - сказав хлопець.

Також з Красногорівки поліцейські вивезли маломобільного чоловіка після інсульту. Усіх доставлено до медзакладу.

Евакуація дітей у Донецькій області

На початку квітня в Україні вирішили примусово евакуювати дітей із 21 населеного пункту Донецької області, де безпекова ситуація залишається критичною.

Мешканці Донецької області мають можливість безкоштовно евакуюватися в Житомирську область. Детальніше про це в матеріалі РБК-Україна.

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