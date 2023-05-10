UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Поліцейські в Москві 9 травня побили чоловіка з прапором України

Фото: 9 травня в Москві побили чоловіка з українським прапором (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Поліцейські 9 травня в Москві затримали Олександра Посконного, який вийшов до метро "Тверська" із прапором України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОВД-Інфо.

Чоловік розповів, що працівники поліції побили його під час затримання, а потім у автозаку. Він додав, що йому погрожували кримінальною справою за статтею про екстремізм.

В результаті чоловіка відпустили з відділу поліції з протоколом за статтею про дискредитацію російської армії.

Олександр Посконий зазначив, що у відділку, окрім нього, перебували ще щонайменше троє людей, яких затримали через жовті та сині кольори на одязі.

Нагадаємо, так званий "парад Перемоги" у Москві став одним із найкоротших в історії. Прохід військової техніки зайняв менше ніж десять хвилин.

Секретар РНБО Олексій Данілов висміяв парад і сказав, що Росія подала заявку до "Книги рекордів Гіннеса" про найкоротший захід "побєдобєсія".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Москва