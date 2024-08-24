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Поліцейські евакуювали з Мирнограда родину з 22-денним немовлям (відео)

Фото: поліцейські евакуювали з Мирнограда родину (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Правоохоронці вивезли родину з Мирнограда Покровського району Донецької області. Серед евакуйованих було 22-денне немовля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Патрульної поліції України.

Маленький українець був одним з трьох дітей сім’ї, яку правоохоронці вивезли з Мирнограда.

 

Нещодавно патрульні Краматорська та Словʼянська у співпраці з місцевою поліцією вчергове навідалися до прифронтового міста. Там вони зустріли родину з трьома хлопчиками.

"Це - найголовніше, що вивозимо. Нам - три тижні", - повідомила патрульним бабуся хлопчика.

Патрульні допомогли сім’ї завантажити речі та передали волонтерам, які посприяють громадянам в подальшій евакуації.

"Евакуація - єдиний вихід врятувати життя!", - наголосили в поліції.

Ситуація на Покровському напрямку

Російські військові продовжують наступати у напрямку Покровська. Начальник Покровської МВА Сергій Добряк нещодавно заявив, що, у місцевих мешканців залишається тиждень-два на евакуацію.

Зауважимо, що ще з 20 серпня у Покровську вже введено примусову евакуацію дітей та їх батьків. Окрім цього комендантська година була збільшена у Мирнограді та Селидовому, а також у Новогродівці.

Днями зону примусової евакуації дітей у Донецькій області розширили.

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