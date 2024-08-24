Поліцейські евакуювали з Мирнограда родину з 22-денним немовлям (відео)

Правоохоронці вивезли родину з Мирнограда Покровського району Донецької області. Серед евакуйованих було 22-денне немовля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Патрульної поліції України.

Маленький українець був одним з трьох дітей сім’ї, яку правоохоронці вивезли з Мирнограда.

Нещодавно патрульні Краматорська та Словʼянська у співпраці з місцевою поліцією вчергове навідалися до прифронтового міста. Там вони зустріли родину з трьома хлопчиками.

"Це - найголовніше, що вивозимо. Нам - три тижні", - повідомила патрульним бабуся хлопчика.

Патрульні допомогли сім’ї завантажити речі та передали волонтерам, які посприяють громадянам в подальшій евакуації.

"Евакуація - єдиний вихід врятувати життя!", - наголосили в поліції.