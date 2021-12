Политики, артисты и мировые знаменитости: кто умер от последствий COVID-19 в этом году

Александр Омельченко

Бывший мэр Киева умер 25 ноября в возрасте 83 лет. После перенесенного коронавируса у него случился инфаркт. Александр Омельченко руководил КГГА на протяжении 10 лет (1996-2006). За это время в столице были открыты 8 станций метро, проведена реставрация Майдана Незалежности и ряда храмов.

В 2007-2012 годах Омельченко был депутатом Верховной рады. С 2014 стал депутатом столичного городского совета, возглавлял партию "Единство". Баллотировался в мэры Киева в 2020-м.

Нина Русланова

Актриса скончалась 21 ноября 2021 за две недели до своего 76-летия. Нина Русланова родилась в Богодухове Харьковской области. Ее детство прошло в детдоме, там же ей дали фамилию в честь певицы Лидии Руслановой. В Харькове Нина Русланова поступила в театральный институт, а через год продолжила учебу в Москве. Работала в театре Вахтангова, сыграла в более 140 картинах ("Короткие встречи", "Мой друг Иван Лапшин", "Афоня" и др.).

Валерий Гаркалин

Российский актер, театральный педагог умер 20 ноября 2021 от тяжелых последствий коронавируса, длительное время находился в коме. Валерий Гаркалин известен своими ролями в фильмах "Ширли-мырли", "Ландыш серебристый", сериалах "Моя прекрасная няня", "Участок" и др. На его счету около 100 киноработ и многочисленные роли в театре.

Георгий Морозюк

Народный артист Украины, актер кино и театра не смог победить COVID-19. 19 ноября Георгий Морозюк скончался в больнице Ровно в возрасте 77 лет. Его называли "королем сцены". Актер сыграл более сотни ролей во Львовском и Ровенском драматических тетрах. Георгий Морозюк снимался в фильмах "Высокий перевал", "Голод-33", "Венчание со смертью", "Гетманские клейноды", "Черная рада", "Непокоренный", "Железная сотня".

Ефим Звягильский

Бывший народный депутат умер 6 ноября 2021 в 88 лет. Звягильский был депутатом ВР с 1990 по 2019 - единственный из нардепов, кто работал в парламенте с 1-го по 8 созыв. Один из основателей Партии Регионов, позднее - член ОПЗЖ. В 1993-1994 годах Ефим Звягильский исполнял обязанности премьер-министра Украины, был первым вице-премьером. До прихода в политику возглавлял угольную шахту им. Засядько.

Тимур и Елена Литовченко

С разницей в один день не стало супружеской пары украинских писателей. Тимур и Елена Литовченко умерли от коронавируса 28 и 29 октября 2021. Они были авторами книг в жанре фантастики, исторических, детективных романов ("Принц Украины", "Пустоцвет", серия книг "101 год Украины" и др.). Тимур Литовченко также работал журналистом в "Голосе Донбасса", "Зеркале недели", "Аргументы и Факты", УНИАН.

Колин Пауэлл

В 84 года от COVID-19 скончался американский политик и военный Колин Пауэлл. Он занимал должность госсекретаря США во время первой президентской каденции Джорджа Буша-младшего. Пауэлл стал первым афроамериканцем на столь высоком посту. В администрации президента Рейгана Колин Пауэлл был советником по национальной безопасности. Генерал-лейтенант армии США, участвовал в войне во Вьетнаме.

Евгений Марчук

Первый руководитель СБУ, премьер-министр Украины умер 5 августа от сердечно-легочной недостаточности после коронавируса. Евгению Марчуку было 80 лет, до 2019 года он работал в составе ТКГ по Донбассу. За свою карьеру в политике занимал должности министра обороны, секретаря СНБО, вице-премьера, премьер-министра Украины, главы СБУ. Марчук был депутатом Верховной рады II- III созывов от СДПУ(о). Баллотировался на выборах президента в 1999 году, занял 5 место.

Петр Мамонов

Актер и музыкант скончался 15 июля после продолжительного лечения от COVID-19. Петр Мамонов известен своими драматическими ролями в фильмах "Остров", "Игла", "Царь", "Такси-блюз". Выступал с моноспектаклями, написал 8 книг. В конце 80-х Мамонов создал рок-группу "Звуки Му", которая выпустила 12 альбомов. Был ведущим авторских программ на радио.

Владимир Меньшов

Российский режиссер ушел из жизни 5 июля 2021 из-за осложнений коронавирусной инфекции. Владимир Меньшов приобрел известность в советские годы благодаря фильмам "Любовь и голуби", "Москва слезам не верит" (за эту картину получил "Оскар"). Снимался в российских фильмах и сериалах.

Меньшов был депутатом "Единой России" и доверенным лицом Владимира Путина во время выборов 2018. Возглавлял Общественный совет РФ при Федеральной службе исполнения наказаний.

Василий Лановой

Актер скончался в реанимации одной из больниц Москвы 28 января 2021. Двумя неделями ранее Василий Лановой отметил свое 87-летие. Зрителям он запомнился своими ролями в советских фильмах "Война и мир", "Анна Каренина", "Солярис", "Семнадцать мгновений весны". Всего на его счету более 120 фильмов и множество работ в театре.

Ларри Кинг

Знаменитый американский журналист скончался 23 января 2021 в больнице Лос-Анджелеса, куда попал с диагнозом COVID-19. Ему было 87 лет. Ларри Кинг первым ввел формат разговора со слушателями в прямом эфире радио. Его телешоу Larry King Live выходило на СNN на протяжении 25 лет и попало в книгу рекордов Гиннеса.

За свою карьеру Кинг взял более 50 тысяч интервью, в том числе у всех президентов США, начиная с Джеральда Форда. Журналист имел украинские корни - его отец родился в Коломые.

Фил Спектор

Осложнения коронавируса стали причиной смерти 81-летнего музыканта и продюсера. Он вошел в историю поп-музыки как создатель техники звукозаписи и аранжировки "стена звука". Работал с Тиной Тернер, Леонардом Коэном, Шер. Также Спектор был продюсером альбома Beatles "Let it be", а позднее сотрудничал с Джоном Ленноном. В 2009 году Фил Спектор был осужден на пожизненное заключение за убийство актрисы Ланы Кларксон. Умер в тюрьме 16 января 2021 года.

Борис Грачевский

Художественный руководитель "Ералаша" умер от последствий COVID-19 в 71 год. Борис Грачевский был одним из основателей детского юмористического проекта в середине 1970-х и работал над ним до самой смерти. Создал киностудию "Ералаш", выступил режиссером художественных фильмов "Крыша", "Между нот", участвовал в телешоу. Грачевский тяжело заболел коронавирусом, был подключен к аппарату ИВЛ, умер 14 января 2021 года.