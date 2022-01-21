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Не для политических митингов: во Франции утвердили новые COVID-пропуска

Автор: Дмитрий Кузнецов

Конституционный совет Франции 21 января утвердил введение в стране вакцинного пропуска при посещении общественных для лиц старше 16 лет. При этом для политических митингов сделано исключение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Совет поддержал требование правительства страны о том, чтобы любой человек старше 16 лет был обязан предъявлять пропуск вакцинации при посещении баров, ресторанов, кинотеатров и других общественных мест. Кроме того, сотрудникам этих заведений предоставлено право проверять COVID-документ вместе с удостоверением личности.

При этом Совет отменил требование о предъявлении пропусков о вакцинации для посещения политических митингов. Там заявили, что такое решение посягает на свободу людей, и их возможность делиться взглядами и мнениями.

Напомним, 16 января Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции одобрило в окончательном чтении законопроект о введении в стране вакцинных пропусков.

Подробнее о французском вакцинном пропуске и чем он отличается от санитарного пропуска - в материале РБК-Украина.

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ФранцияКоронавирусВакцинация