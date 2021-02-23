UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Политические разногласия в США привели к 500 тысячам жертв от COVID-19, - Фаучи

Автор: Инна Собора

Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи считает, что политические разногласия в значительной степени способствовали "ошеломляющему" количеству погибших в США от COVID-19. Это число в понедельник превысило 500 тысяч человек.

Об этом пишет Reuters.

По его слова, пандемия достигла Штатов, поскольку страна была расколота политическими раздорами, в которых ношение маски стало политическим заявлением, а не мерой общественного здравоохранения.

"Даже при самых благоприятных обстоятельствах это было бы очень серьезной проблемой", - сказал Фаучи, отметив, что, несмотря на строгое соблюдение мер общественного здравоохранения, такие страны, как Германия и Великобритания, продолжают боротьбу с вирусом.

"Однако это не объясняет, как богатая и развитая страна может иметь самый высокий процент смертей и быть самой пострадавшей страной в мире", - добавил Фаучи.

В Соединенных Штатах проживает всего около 4% населения мира. Там зарегистрировано почти 20% всех случаев смерти от COVID-19.

Ранее сообщалось, что необходимость носить защитные маски в общественных местах может остаться для американцев в 2022 году.

Напомним, Байден в Белом доме почтил память 500 тысяч американцев, которые умерли от COVID-19.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Соединенные Штаты Америки
Читайте также
Байден в Белом доме почтил память 500 тысяч американцев, которые умерли от COVID-19
В США допускают, что маски придется носить и в 2022 году
Прогноз погоды