Политические разногласия в США привели к 500 тысячам жертв от COVID-19, - Фаучи

По его слова, пандемия достигла Штатов, поскольку страна была расколота политическими раздорами, в которых ношение маски стало политическим заявлением, а не мерой общественного здравоохранения.

"Даже при самых благоприятных обстоятельствах это было бы очень серьезной проблемой", - сказал Фаучи, отметив, что, несмотря на строгое соблюдение мер общественного здравоохранения, такие страны, как Германия и Великобритания, продолжают боротьбу с вирусом.

"Однако это не объясняет, как богатая и развитая страна может иметь самый высокий процент смертей и быть самой пострадавшей страной в мире", - добавил Фаучи.

В Соединенных Штатах проживает всего около 4% населения мира. Там зарегистрировано почти 20% всех случаев смерти от COVID-19.