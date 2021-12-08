На полигоне в Германии из-за ДТП с танком погибли двое военных

"Днем в результате серьезной аварии погибли двое военнослужащих. Предварительное расследование показало, что на полигоне боевой танк, массой в несколько тонн, наехал на внедорожник", - пишет издание.

При этом уточняется, что несчастный случай произошел во время учений. Многотонный танк переехал внедорожник, из которого офицеры наблюдали за ходом маневров с участием нескольких танков.

По предварительной информации, погибли водитель и солдат, находившиеся во внедорожнике.

Обстоятельства инцидента выясняют следователи.