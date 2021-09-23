Покушение на Шефира, обязательная вакцинация и выступление Зеленского в ООН: новости за 22 сентября

Машину первого помощника президента Сергея Шефира обстреляли под Киевом, в Украине вводят обязательную вакцинацию для некоторых профессий, президент Украины Владимир Зеленский выступил на Генассамблее ООН. Подробнее о том, что произошло в среду, 22 сентября - в материале РБК-Украина.

Под Киевом обстреляли машину первого помощника президента Шефира

Под Киевом возле села Лесники неизвестные обстреляли машину первого помощника президента Сергея Шефира. Ранение получил его водитель. Сообщается, что по автомобилю Шефира выстрелили около 18 раз. Появились фото с места обстрела .

Правоохранители рассматривают три версии покушения на жизнь первого помощника президента Украины Владимира Зеленского. Это связывают с его госстатусом и причастностью иностранных спецслужб.

Президент Украины Владимир Зеленский официально отреагировал на покушение. По его словам, ответ будет сильным.

В Украине вводят обязательную вакцинацию: для кого

В Украине вакцинация от коронавируса станет обязательной. В частности, для работников учебных заведений, работников министерств, органов власти и местных государственных администраций. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Минздрава Виктора Ляшко на заседании правительства.

"Сейчас в мире есть новый эффективный инструмент противодействия COVID - вакцинация. Сегодня пандемия COVID - это пандемия невакцинированных", - заявил Ляшко.

"Пора просыпаться". Зеленский выступил на Генассамблее ООН: главные заявления

Президент Владимир Зеленский выступил на сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Глава государства призвал оживить ООН и обновить ее устав, чтобы организация стала эффективной и действенно реагировала на глобальные проблемы.

Главные заявления украинского президента - в материале РБК-Украина.

Во фракциях Рады рассказали, поддержат ли отставку Разумкова

Главу ВР Дмитрия Разумкова в ближайшее время могут отправить в отставку. Однако для этого необходимо собрать 226 голосов "за" в сессионном зале. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Некомандная игра. Грозит ли отставка спикеру Разумкову".

Собеседник издания, близкий к спикеру, утверждает, что уходить в отставку самостоятельно Разумков не собирается. Довольно скоро дело все же дойдет до сбора подписных листов за отставку.

В США внезапно умер звезда "Секса в большом городе"

В США умер актер Уилли Гарсон, прославившийся благодаря роли Стенфорда - друга Керри Брэдшоу - героини культового "Секса в большом городе". Об этом сообщила актриса Синтия Никсон, исполнившая роль юриста Миранды в сериале.

Уилли Гарсону было всего 57 лет. Причина его смерти не разглашается, но по данным издания Deadline, актер боролся с онкологией. Персонаж Стэнфорда Блатча должен был принять участие в продолжении сериала, его не раз видели на съемках.

В Карпатах выпал снег

В среду, 22 сентября, в Карпатах выпал снег. На горе Поп Иван из-за осадков плохая видимость.

Накануне в горах температура воздуха в горах снизилась до -6 градусов. Склоны покрылись изморозью. В ГСЧС также показали на видео, что происходит сейчас в горах.

"Шахтер" разбил "Динамо" в первом дерби сезона и выиграл Суперкубок Украины

Донецкий "Шахтер" - обладатель Суперкубка Украины по футболу. "Горняки" в первом "классическом" дерби сезона разбили киевское "Динамо" - 3:0.

Подробнее о матче - в материале РБК-Украина.

В Украину движется холодный шторм: какие области пострадают

Погода в Украине будет очень холодной в четверг, 23 сентября, а в пятницу к низкой температуре добавится еще и ветер со штормовыми порывами и сильными дождями. Но потепление еще будет, говорят синоптики.

Что будет с погодой в ближайшие несколько дней - читайте в материале Styler.