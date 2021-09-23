Покушение на Шефира: в МВД объяснили, почему киллер стрелял в водителя

При покушении на помощника президента Сергея Шефира киллер стрелял по водителю, чтобы машина потеряла управление и остановилась. После этого он бы дострелил всех, кто находился в автомобиле.

"Задача киллера была изначально стрелять по водителю, чтобы его поразить. В таких случаях, как учат диверсантов и киллеров, водитель получает пулю, теряет управление, машина становится неуправляемой, съезжает в кювет, врезается в дерево и уже дальше киллер может безнаказанно дострелить всех, кто там находится", - сказал Геращенко в эфире телепрограммы "Право на власть".

Он пояснил, что именно по этому первые выстрелы пришлись на переднюю часть автомобиля.