Как покупать антибиотики по электронному рецепту: разъяснение Минздрава

Электронный рецепт можно получить на приеме у врача. Его могут выписать врачи любого уровня: хирург, терапевт, педиатр или стоматолог. Главное условие - учреждение и медик должны быть зарегистрированы в электронной системе здравоохранения. Если нет, то врач может выписать бумажный рецепт.

Как купить антибиотики по е-рецепту?

На переходном периоде приобрести лекарство можно будет в любой аптеке. Для этого надо показать фармацевту информационную справку, которую врач выдаст в качестве подтверждения, или же предъявить бумажный рецепт.

Приобрести антибиотик можно в течение 30 дней с момента его выписки.

Кроме того, пациент может сам выбрать производителя и погасить лишь часть рецепта в соответствии со своим бюджетом. То есть рецепт можно разделить на несколько раз.

Нужна ли декларация для получения е-рецепта?

Получить электронную выписку на покупку антибиотиков можно без декларации, обратившись к врачу. Однако пациент должен быть зарегистрирован в электронной системе здравоохранения. Это можно сделать непосредственно на приеме у врача.

Это означает, что переселенцы, которые временно были вынуждены покинуть дома, смогут получить рецепт без наличия декларации.