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Как покупать антибиотики по электронному рецепту: разъяснение Минздрава

Фото: с 1 августа купить антибиотики в аптеках можно будет по е-рецепту (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Уже с 1 августа купить антибиотики в Украине можно будет только по электронному рецепту. Получить его можно как в государственных, так и в частных больницах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Электронный рецепт можно получить на приеме у врача. Его могут выписать врачи любого уровня: хирург, терапевт, педиатр или стоматолог. Главное условие - учреждение и медик должны быть зарегистрированы в электронной системе здравоохранения. Если нет, то врач может выписать бумажный рецепт.

Как купить антибиотики по е-рецепту?

На переходном периоде приобрести лекарство можно будет в любой аптеке. Для этого надо показать фармацевту информационную справку, которую врач выдаст в качестве подтверждения, или же предъявить бумажный рецепт.

Приобрести антибиотик можно в течение 30 дней с момента его выписки.

Кроме того, пациент может сам выбрать производителя и погасить лишь часть рецепта в соответствии со своим бюджетом. То есть рецепт можно разделить на несколько раз.

Нужна ли декларация для получения е-рецепта?

Получить электронную выписку на покупку антибиотиков можно без декларации, обратившись к врачу. Однако пациент должен быть зарегистрирован в электронной системе здравоохранения. Это можно сделать непосредственно на приеме у врача.

Это означает, что переселенцы, которые временно были вынуждены покинуть дома, смогут получить рецепт без наличия декларации.

Напомним, в Украине могут вернуть COVID-ограничения из-за роста заболеваемости коронавирусом.

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