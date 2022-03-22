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Покупали для секретных испытаний: США отправляют Украине советские системы ПВО

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Вашингтон, Вторник 22 марта 2022 02:36
Покупали для секретных испытаний: США отправляют Украине советские системы ПВО ЗРК "Оса" (Фото: bellingcat.com)
Автор: Константин Широкун

В Минобороны США заявили, что отправляют в Украину советские системы противовоздушной обороны. Комплексы ПВО были закуплены Америкой в начале 90-х годов для испытаний и сравнения с аналогами стран НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Часть этого вооружения находилась в Редстоунском арсенале в Алабаме. Среди передаваемого Пентагоном в Украину вооружения присутствуют ЗРК "Оса". В США не скрывают, что эти комплексы ПВО технически устарели, но с их конструкцией и методикой работы хорошо знакомы украинские военные.

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