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Поки Бєлгород у вогні. Путін похвалився, що ППО "перехоплює" 90% снарядів і ракет

Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Російський диктатор Володимир Путін стверджує, що сили та засоби протиповітряної оборони Збройних сил РФ нібито знищують 90% ракет та снарядів, що летять на Бєлгородську та Курську області. Така заява пролунала на тлі численних вибухів Бєлгороді, що лунають 15 березня від самого ранку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозустріч диктатора з членами Ради безпеки РФ.

У своєму виступі очільник Кремля коментував ситуацію на прикордонні РФ, де наразі триває операція російських добровольців з РДК, легіону "Свобода Росії" та Сибірського батальону у Курській, Брянській та Бєлгородській областях.

Путін у ході відеоконференції лютував через обстріли у російських регіонах. Разом з тим диктатор запевнив, що "російський народ не залякати". Крім того, він запевнив членів Радбезу РФ, що ППО начебто збиває 90% ракет та снарядів, які летять на Бєлгородську та Курську області.

Також Путін розповів, що такими атаками по території РФ нібито українська сторона "намагається зірвати процес "голосування" та залякати людей у прикордонних областях".

Рейд добровольців у РФ та вибухи у Бєлгороді

Раніше повідомлялося, що 12 березня відбувся прорив кордону РФ добровольцями легіону "Свобода Росії", РДК, "Сибірський батальйон", які воюють на боці України. Ці добровольчі батальйони зайшли з території України у Курську та Бєлгородську області. Пізніше воїни взяли під контроль село Теткіне Курської області РФ.

Вранці 14 березня жителі Бєлгорода жалілись на "прильоти", а російські ЗМІ стверджували про нібито прорив ДРГ у Бєлгородській області. Також про тяжкі бої повідомляли в селі Козинка.

Сьогодні, 15 березня, російські добровольці звернулись з терміновим повідомленням та анонсували масований удар по військових об'єктах у місті Бєлгород, та закликали місцевих жителів негайно пройти в укриття і не виходити на вулицю до закінчення атаки.

Детальніше про бої під час "виборів Путіна", та як сьогодні проходить рейд у Бєлгородській та Курській областях, - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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Володимир ПутінППОБєлгородська областьВійна Росії проти України