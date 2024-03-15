Поки Бєлгород у вогні. Путін похвалився, що ППО "перехоплює" 90% снарядів і ракет

У своєму виступі очільник Кремля коментував ситуацію на прикордонні РФ, де наразі триває операція російських добровольців з РДК, легіону "Свобода Росії" та Сибірського батальону у Курській, Брянській та Бєлгородській областях.

Путін у ході відеоконференції лютував через обстріли у російських регіонах. Разом з тим диктатор запевнив, що "російський народ не залякати". Крім того, він запевнив членів Радбезу РФ, що ППО начебто збиває 90% ракет та снарядів, які летять на Бєлгородську та Курську області.

Також Путін розповів, що такими атаками по території РФ нібито українська сторона "намагається зірвати процес "голосування" та залякати людей у прикордонних областях".

Рейд добровольців у РФ та вибухи у Бєлгороді

Раніше повідомлялося, що 12 березня відбувся прорив кордону РФ добровольцями легіону "Свобода Росії", РДК, "Сибірський батальйон", які воюють на боці України. Ці добровольчі батальйони зайшли з території України у Курську та Бєлгородську області. Пізніше воїни взяли під контроль село Теткіне Курської області РФ.

Вранці 14 березня жителі Бєлгорода жалілись на "прильоти", а російські ЗМІ стверджували про нібито прорив ДРГ у Бєлгородській області. Також про тяжкі бої повідомляли в селі Козинка.

Сьогодні, 15 березня, російські добровольці звернулись з терміновим повідомленням та анонсували масований удар по військових об'єктах у місті Бєлгород, та закликали місцевих жителів негайно пройти в укриття і не виходити на вулицю до закінчення атаки.

Детальніше про бої під час "виборів Путіна", та як сьогодні проходить рейд у Бєлгородській та Курській областях, - читайте в матеріалі РБК-Україна.