Показником ефективності рішення по граничним цінам стане збільшення імпорту електроенергії, - "Укренерго"

Збільшення імпорту електроенергії в ті години, коли це найбільше потрібно енергосистемі, стане ознакою ефективності рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) щодо перегляду граничних цін на ринку електроенергії (прайс-кепів).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укренерго".

"Показником ефективності прийнятого НКРЕКП рішення про збільшення граничних цін на електроенергію на оптовому ринку буде, перш за все, збільшення імпорту електроенергії в Україну саме в ті години, коли він найбільш необхідний енергосистемі. Адже імпорт електроенергії сьогодні є одним з важливих факторів для балансування енергосистеми", - вказують в компанії.

За даними системного оператора, з 1 липня імпорт електроенергії зріс, максимальні його значення спостерігають у години найбільшої потреби (16-23 години).

"Але наразі це невеликі обсяги імпорту. Якщо потужність імпорту у ці години надалі зростатиме, це буде ознакою ефективності зміни цінових обмежень на оптовому ринку", - пояснюють в "Укренерго".

Зазначається, що лише час покаже ефективність цього рішення, бо враховуючи волатильність цін на енергоресурси та електроенергію зараз складно провести вичерпний аналіз.

Нагадаємо, у кінці червня НКРЕКП встановила нові прайс-кепи електроенергії на ринку "на добу наперед" (РДН), внутрішньодобовому ринку (ВДР) і балансуючому ринку.

Раніше голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький закликав регулятора лібералізувати ринок електроенергії та повністю відмовитися від прайс-кепів.