Показатель заболеваемости коронавирусом в Украине составляет 6%, - Ляшко

Показатель заболеваемости коронавирусом в Украине составляет 6%. Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает корреспондент РБК-Украина.

В то же время показатель летальности составляет 2,9%.

"Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составляет 6,0%. А показатель летальности в настоящее время составляет 2,9%", - заявил Ляшко.

По его словам, соответствующий показатель летальности считается средним.

"В целом диапазон летальности составляет сегодня от 2% до 12%. Худшие показатели по летальности на сегодня мы имеем в Италии, Испании и Франции", - добавил он.

Напомним, в Украине за сутки число инфицированных коронавирусом возросло более чем на 300 человек. По данным на 11 апреля, в стране зафиксировано 2511 случаев COVID-19.

При этом первые два случая COVID-19 зафиксированы в Николаевской области. Теперь в Украине не осталось областей, где нет инфицированных коронавирусом.

Кроме этого, в Украине за сутки коронавирусом заболели еще 18 детей. Всего заболели 163 ребенка.

Как писало РБК-Украина, Ляшко заявлял, что Украина может обойти пик заболеваемости коронавирусом, который прогнозировали на 14-15 апреля. По его словам, обойти пик коронавируса можно лишь при условии строгого соблюдения карантина.