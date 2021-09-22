UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

От 100 долларов: самый дешевый электромобиль в мире поступил в продажу

Автор: Константин Широкун

На торговой площадке Alibaba появился одноместный электромобиль с пластиковым кузовом и мальной скоростью 40 км/ч. Цена стартует со 100 долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Alibaba.

Электромобиль с четырьмя колесами, парой дверей, фарами головного света и одноместным салоном доступен для заказа через интернет на одном из крупнейших сайтов онлайн-покупок. У машины незатейливое название Q2, а производителем указана компания Wuxi Sinotech Vehicle.

Длина электрического Q2 – всего 2133 мм, а снаряженная масса как у мотоцикла - 230 кг. Несмотря на скромные габариты и почти игрушечный вес, электрокар оснащен стеклоочистителем, дисковыми тормозами, зеркалами заднего вида, и даже легкосплавными дисками с 10-дюймовыми шинами.

На задней оси машины установлен 1,3-сильный электромотор. Он способен разогнать компактный электромобиль до максимальной скорости в 40 км/ч. С максимальной скоростью компактный ситикар способен проехать около 60 км.

Цена на машину варьируется в диапазоне от 100 до 4000 долларов. Ценник сильно зависит от страны, в которой находится покупатель. На итоговую сумму влияет цена доставки до конечного потребителя, а также государственные преференции на покупку электротранспорта в стране получателя.

Ранее мы писали, что Tesla отменила бонусы для новых покупателей электромобилей. Чаще всего Tesla предлагала бесплатную зарядку на Superchaeger.

Также сообщалось, что китайцы показали первый в мире электромобиль с лазерным автопилотом. Электрический седан P5 стал первым в мире серийным электрокаром с лидарами.

Читайте РБК-Украина в Google News
Автомобильный рынок