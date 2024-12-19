Покарання за домашнє і гендерно зумовлене насильство посилили: що змінилось і які штрафи

Сьогодні, 19 грудня 2024 року, набув чинності закон України, який вводить штрафи за образливі повідомлення сексуального характеру, сексуальні домагання та насильство за ознакою статі. Важливі зміни стосуються також захисту прав дітей.
РБК-Україна розповідає, що про це відомо.
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У Міністерстві внутрішніх справ розповіли, що закон України "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення у зв'язку з ратифікацією Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами" (№3733-IX) - євроінтеграційний.
"Прийняття цього закону є вагомим кроком у сфері запобігання гендерно зумовленому та домашньому насильству, а також посилення механізмів захисту постраждалих від таких видів насильства, зокрема дітей", - наголосили у МВС.
Українцям пояснили, що закон передбачає такі зміни:
"Зміни спрямовані на адаптацію законодавства України до європейських стандартів у сфері запобігання насильству, що є важливим етапом євроінтеграції", - зауважили у міністерстві.
Там розповіли також, що розпочали серію тренінгів для поліцейських щодо реагування, кваліфікації та доказування сексуальних домагань - як адміністративного правопорушення.
Тренінг для правоохоронців (фото: mvs.gov.ua)
Заступниця начальника відділу Департаменту превентивної діяльності Національної поліції Тетяна Іщенко-Ладна в ефірі загальноукраїнського інформаційного телемарафону "Єдині новини" розповіла, що проблема домашнього насильства не втрачає свою актуальність.
"Тому цим законом (який набув сьогодні чинності) посилено відповідальність за вчинення домашнього насильства... Він стосується не тільки домашнього насильства. Він вводить адміністративну відповідальність за нові види правопорушень, яких не було раніше в Україні", - наголосила вона.
За словами Іщенко-Ладної, це - "новий виклик Національній поліції".
Згідно з новою статтею 173-7 КУпАП, за скоєння сексуального домагання передбачається адміністративна відповідальність.
При цьому термін "сексуальне домагання", визначається як "умисне вчинення проти бажання особи образливих, принизливих дій сексуального характеру, виражених вербально або невербально (слова, жести, рухи тіла), у тому числі з використанням електронних комунікацій".
За таке правопорушення громадянам загрожує:
Вчинення насильства за ознакою статі (згідно зі статтею 173-6 КУпАП) визначається як умисне вчинення будь-яких діянь (дій або бездіяльності) фізичного, психологічного чи економічного характеру, спрямованих проти конкретної особи через її належність до певної статі чи стереотипні уявлення про соціальні ролі (становище, обов'язки, поведінку тощо) жінки або чоловіка в суспільстві, внаслідок чого була завдана шкода:
За таке правопорушення українців можуть покарати:
Тим часом за вчинення домашнього насильства (згідно зі статтею 173-2 КУпАП) українцям загрожує:
Якщо ж домашнє насильство було вчинене стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи, покарання за це може бути таким:
При цьому вчинення домашнього насильства визначається, як умисне вчинення будь-яких діянь (дій або бездіяльності):
Якщо внаслідок таких діянь було завдано шкоди фізичному або психічному здоров'ю потерпілого.
Йдеться про застосування насильства, яке не спричинило тілесних ушкоджень - погрози, образи чи переслідування, позбавлення житла, їжі, одягу, іншого майна або коштів (на які потерпілий має передбачене законом право) тощо.
Крім того, закон визначає покарання (згідно зі статтею 173-8 КУпАП):
Зазначимо, що терміновий заборонний припис щодо кривдника - це спеціальний захід протидії та негайного припинення домашнього насильства (усунення небезпеки для постраждалих).
Його можуть застосовувати уповноважені підрозділи Національної поліції.
Тоді людина (кривдник) має залишити місце спільного проживання (перебування) з постраждалою особою та повідомити уповноважений підрозділ органів НПУ про місце свого тимчасового перебування (у встановлений законом строк).
Якщо людина не виконує терміновий заборонний припис, її можуть покарати:
За неповідомлення про місце свого тимчасового перебування, людині загрожує:
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як розпізнати та уникнути психологічного насилля.
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