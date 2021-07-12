Пока нет необходимости в третьей дозе COVID-вакцины, - главный инфекционист США

По его словам, американские ученые продолжают изучать этот вопрос.

"Опираясь на информацию, которую мы имеем, Центры по контролю и профилактике заболеваний и Федеральная администрация по контролю за продуктами и лекарствами заявляют, что мы не должны давать людям усилитель, который добавляют в вакцины из двух доз или из одной дозы”, - заявил Фаучи.

В то же время он не отрицает, что рекомендации регулятора могут измениться.