Пока без "красной зоны". Киев ждет пика заболеваемости COVID в ноябре
В Киеве ухудшается ситуация с коронавирусом, но "красную" зону вводить пока не планируют. Пока нет соответствующих COVID-показателей для города.
Об этом сообщил в комментарии РБК-Украина глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан.
"Пиковая прогнозируемая заболеваемость - последняя неделя октября и ноябрь. Решение принимает исключительно государственная комиссия", - сообщил Рубан.
На вопрос о том, когда эта комиссия может провести заседание по этому вопросу, он ответил: "Когда будет нужно. Сегодня еще нет соответствующих показателей для города".
Отметим, Киевская область перейдет в "красную" зону карантина с 30 октября, уже есть решение комиссии ТЭБ и НС.
Напомним, в Киеве продолжают разворачивать кровати для больных коронавирусом, мест становится все меньше.