Пока без "красной зоны". Киев ждет пика заболеваемости COVID в ноябре

В Киеве ухудшается ситуация с коронавирусом, но "красную" зону вводить пока не планируют. Пока нет соответствующих COVID-показателей для города.

Об этом сообщил в комментарии РБК-Украина глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан.