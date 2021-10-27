ru ua
Ср, 27 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Пока без "красной зоны". Киев ждет пика заболеваемости COVID в ноябре

Новина українською →
Киев, Среда 27 октября 2021 13:02
Пока без "красной зоны". Киев ждет пика заболеваемости COVID в ноябре Фото: Киев ждет пика заболеваемости COVID в ноябре (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Киеве ухудшается ситуация с коронавирусом, но "красную" зону вводить пока не планируют. Пока нет соответствующих COVID-показателей для города.

Об этом сообщил в комментарии РБК-Украина глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан.

"Пиковая прогнозируемая заболеваемость - последняя неделя октября и ноябрь. Решение принимает исключительно государственная комиссия", - сообщил Рубан.

На вопрос о том, когда эта комиссия может провести заседание по этому вопросу, он ответил: "Когда будет нужно. Сегодня еще нет соответствующих показателей для города".

Отметим, Киевская область перейдет в "красную" зону карантина с 30 октября, уже есть решение комиссии ТЭБ и НС.

Напомним, в Киеве продолжают разворачивать кровати для больных коронавирусом, мест становится все меньше.

Ранее в НАН сообщили о нестыковке в COVID-статистике Киева.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Красная зона карантина
NEWS
Локдаун расширяется по Украине. В "красную" зону попали уже 15 областей: правила и ограничения
Локдаун расширяется по Украине. В "красную" зону попали уже 15 областей: правила и ограничения
DAILY
Посол Израиля Михаил Бродский: Мы начнем переговоры о ЗСТ в сфере услуг
Сергей Щербинаглавный редактор РБК-Украина Посол Израиля Михаил Бродский: Мы начнем переговоры о ЗСТ в сфере услуг