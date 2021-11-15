Пока хозяйка в обсервации. В Китае при зачистке района от ковид убили собаку

Инцидент произошел в Шанграо в провинции Цзянси. Камера видеонаблюдения зафиксировала произошедшее. Хозяйка корги выложила запись в социальные сети, которая вызвала возмущение пользователей.

Убийство собаки в Китае, когда ее владелица находилась на карантине по коронавирусу в отеле, в котором не разрешается размещение домашних животных, вызвало увольнение медицинского работника.

Местные власти принесли хозяйке корги извинения за инцидент и заявили, что собака была предметом "безвредной утилизации".

Как отмечает телеканал, район, где жила хозяйка собаки, был объявлен зоной, контролируемого коронавируса. Это означает, что жители были вынуждены помещаться в карантин, пока медицинские работники дезинфицировали их дома.