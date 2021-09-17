Поисковые запросы на покупку квартир в новостройках выросли втрое: цены по регионам Украины

Однокомнатные

Наибольшее количество размещённых объявлений о продаже однокомнатных квартир в следующих областях:

Киевская — 6 900 квартир. Средняя стоимость — $43 600.

— 6 900 квартир. Средняя стоимость — $43 600. Одесская — 3 500 квартир. Стоимость — $31 240.

— 3 500 квартир. Стоимость — $31 240. Харьковская — 1 380 квартир. Стоимость — $29 115.

— 1 380 квартир. Стоимость — $29 115. Львовская — 835 квартир. Стоимость — $37 780.

— 835 квартир. Стоимость — $37 780. Ивано-Франковская — 600 квартир. Стоимость $19 600 — самая дешевая для Украины.

Примечательно, что в пятерку лидеров не попала Днепропетровская область — она заняла лишь 7-е место. Хотя цены на "однушки" в регионе сопоставимы со столицей — около $40 360.

Интересно, что в популярных областях средняя площадь квартир меньше по сравнению с другими регионами. Наименьшая на рынке — в Одесской области — 38 кв. м, в Киевской и Харьковской — 40 кв. м, Ивано-Франковской — 41,4 кв. м. Во Львовской области предлагают более просторные однокомнатные квартиры — 44 кв. м в среднем. Самый высокий показатель средней площади по стране в Черкасской области — 46кв. м, хотя новостроек там немного — за лето на продажу было выставлено всего 20 объектов.

Двухкомнатные

Диапазон цен на двухкомнатные квартиры достаточно широк. Например, в Ивано-Франковском регионе самые бюджетные варианты в новостройках стоят в среднем $28 600. Цены на "двушки" в Киевской и Днепропетровской областях вдвое выше — $66 930 и $60 440 соответственно. Во Львовской и Одесской — примерно $52 000.

Площадь таких квартир в новостройках — от 59 до 73 кв. м. Самые маленькие двухкомнатные квартиры — 59 кв. м — в Днепропетровской области. Далее по регионам она равна примерно 62 кв. м. Рекордные 73 кв. м предлагают в Житомирской области. Средний показатель по Киеву составляет 64,5 кв. м.

Трехкомнатные

Больше всего "трешек" в новостройках сосредоточено там же, где и одно- и двухкомнатные квартиры. Самые дорогие из них — в Закарпатской области стоимостью около $118 570. На втором месте — Днепропетровская область с ценой $86 200, что дороже Киевского региона, где средняя стоимость трехкомнатной квартиры — $85 540. Для сравнения, в Харьковской области цена "трешки" — почти $79 000, а в Одесской — $76 900.

Средняя площадь трехкомнатных квартир в новостройках начинается с 80 кв. м. Это показатель Ровенской области. В Киевской он составляет примерно 88 кв. м. В закарпатских новостройках предлагают объекты с тремя комнатами площадью 98 кв. м в среднем. А в Черкасской области рекорд по среднему значению — целых 114 кв. м.