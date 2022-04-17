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Похоронен на кладбище Санкт-Петербурга. В Украине убит восьмой генерал российской армии

Похороны Фролова (Фото: fontanka.ru)
Автор: Константин Широкун

На кладбище Санкт-Петербурга 16 апреля похоронили заместителем командующего 8-й армией генерал-майором Владимиром Петровичем Фроловым. Проститься с убитым приехал даже губернатор региона Александр Беглов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Фонтанку".

Известно, что Фролов был заместителем командующего 8-й армией. Ее подразделения участвовали в нападении на Мариуполь. Это уже восьмой российский генерал, ликвидированный ВСУ. Однако российские власти подтвердили смерть только одного из них — заместителя командующего 41 общевойсковой армией сухопутных войск Андрея Суховецкого.

Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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