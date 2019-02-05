Снова похолодание: украинцев предупредили о снеге и дождях

Очередное потепление начнется со следующей недели
В Украине с завтрашнего дня в связи с приближающимся атмосферным фронтом начнется небольшое похолодание. В ближайшие дни прогнозируется незначительный мороз в ночное время, а днем - небольшие "плюсы". Как отмечает народный синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook, очередное потепление вероятно с 10 февраля.
В среду, 6 февраля, в северных областях ожидается мокрый снег, местами с дождем.
Аналогичная ситуация с осадками будет также местами в центральных и западных регионах (на Западе только ночью), а также в Харьковской области.
Фото: facebook.com/tala.didenko
Жителей южных регионов ожидает сухая погода.
Синоптик предупредила украинцев о налипании мокрого снега на дорогах.
В среду ночью столбики термометров будут варьироваться от -4 до -1 градуса, в дневное время будет от 0 до +3 градусов.
На Юге ночью ожидается от 0 до +3 градусов, днем будет от +4 до +9 градусов.
Иллюстративное фото (РБК-Украина)
В Киеве завтра в первой половине дня будет идти мокрый снег, но затем осадки прекратятся. На дорогах прогнозируется гололедица.
Ночью в столице температура воздуха составит от -3 до -1 градуса, днем ожидается от 0 до +2 градусов.
Скрин: facebook.com/tala.didenko
Как сообщалось ранее, народный синоптик Леонид Горбань дал украинцам прогноз на весенние месяцы - он рассказал, когда к нам придет по-настоящему весеннее тепло.
Добавим, что о весенней погоде "рассказал" также и "синоптик" сурок Тимка, которого разбудили в его день - 2 февраля.