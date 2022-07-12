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Похолодает до +18 и ударят дожди: прогноз погоды на завтра

Фото: в Украине 13 июля ожидаются сильные дожди (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

В западных и северных областях Украины 13 июля ожидаются сильные дожди. Температура в некоторых регионах опустится до +18.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Так, на западе и севере Украины ожидаются дожди. Днем в центральных областях местами прогнозируются грозы. На остальной территории без осадков.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 11 до 16 градусов тепла, днем от +16 до +21. На Закарпатье, юге и востоке страны столбик термометра днем покажет 23-28 градусов с отметкой "плюс".

Напомним, ранее мы писали, что погода в Украине в ближайшие дни будет прохладной и с дождями из-за влияния циклона. Местами температура ночью снизится до +8 градусов.

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