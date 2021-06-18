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Похитили 80 учеников и убили двух людей: в Нигерии бандиты напали на школу

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Нигерия, Пятница 18 июня 2021 13:42
Похитили 80 учеников и убили двух людей: в Нигерии бандиты напали на школу Фото: Нигерии бандиты напали на школу (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

В населенном пункте Бирнин-Яур нигерийского штата Кебби менее 80 учеников и 5 учителей были похищены из школы боевиками. Во время нападения бандиты убили полицейского и ученика, который получал медицинскую помощь.

Об этом сообщает Reuters.

"Они убили одного из полицейских, прорвались через ворота и пошли прямо в классы учеников",- рассказал учитель школы Усман Алию.

Отмечается, что большинство похищенных - девушки. Предполагают, что подростки были похищены с целью выкупа.

Правоохранители сообщают, что сейчас ведется подсчет пропавших детей, ведь число похищенных может быть значительно больше. Поэтому силовики проводят обыски в лесу и прилегающих территориях.

Местный житель, который пошел в школу вскоре после прекращения стрельбы, сказал, что видел суету и как родители искали своих детей.

"Когда я добрался туда (в школу - ред.) увидел как ученики и учителя плакали",- сказал он.

В СМИ отмечают, что нападение является третьим массовым похищением за последние три недели на северо-западе Нигерии.

Ранее стало известно, что в Нигерии боевики похитили около 150 учеников Исламской школы в городе Тегина (штат Нигер) и потребовали выкуп за их освобождение.

Также РБК-Украина писало, что в Нигерии бандиты атаковали шесть сел и убили более 50 человек.

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