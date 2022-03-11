Похищение мэра Мелитополя Федорова: появилось видеоподтверждение

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кирилла Тимошенко , заместителя председателя ОП.

Предварительно известно, что Федоров был похищен из-за отказа сотрудничества с врагом. Во время похищения, ему надели пластиковый мешок на голову.

Его задержали враги в городском кризисном центре, где он занимался вопросами жизнеобеспечения украинского города.

На кадрах видно, что группа военных выводит из здание человека. Вероятно, Ивана Федорова.