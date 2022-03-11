Похищение мэра Мелитополя Федорова: появилось видеоподтверждение

Появилось видеоподтверждение похищения мэра Мелитополя Ивана Федорова, которое произошло в пятницу, 11 марта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кирилла Тимошенко, заместителя председателя ОП.
Предварительно известно, что Федоров был похищен из-за отказа сотрудничества с врагом. Во время похищения, ему надели пластиковый мешок на голову.
Его задержали враги в городском кризисном центре, где он занимался вопросами жизнеобеспечения украинского города.
На кадрах видно, что группа военных выводит из здание человека. Вероятно, Ивана Федорова.
Напомним, что Мелитополь остается заблокированным, в городе гуманитарный кризис.
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