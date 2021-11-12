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Похищали сейфы с миллионами: полиция задержала банду серийных воров

Автор: Иванна Шовкун

В Николавской области сотрудники Национальной полиции Украины задержали вооруженную этническую группу серийных воров. Преступники похищали сейфы с миллионами гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции Украины.

Полиция задержала пятерых злоумышленников. Как было установлено, это мужчины из Одессы возрастом 30-40 лет, которые ранее были судимы.

По данным следствия, преступники в масках и перчатках, со специальными принадлежностями проникали в офисные помещения предприятий, заводов, агрофирм, фармацевтических компаний и торговых объектов. Там они похищали большие суммы денег из сейфов, а иногда вместе с ними.

Фото: полиция задержала банду серийных воров (npu.gov.ua)

Нацполиция установила, что банда причастна к серии краж под Николаевым. Сейчас проверяют их причастность к 20 приступлениям.

Напомним, СБУ разоблачила канал переправки взрывчатки из Крыма.

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