"Похід" Пригожина став "ножем в спину" Путіну. Поки що несмертельним, - Данілов

"Похід" засновника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина на Москву став "ножем в спину" для путінського режиму. Однак, поки що несмертельним.
Про це розповів секретар РНБО Олексій Данілов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter-акаунт.
Данілов підсумував головне з російського заколоту:
"Чи спроможна виконати ці функції каральна машина імені Золотова-Бортникова, орієнтована на побиття хіпстерів, жінок та підлітків, – велике питання", - пише Данілов.
"Все, що може на Росії піти не за планом, піде не за планом, і "казус Пригожина" може запустити/запустив процеси з непередбачуваними наслідками. Відлік розпочато", - додав Данілов.
24 червня Пригожин звинуватив Міністерство оборони Росії в ударі по тилових позиціях "вагнерівців". Після цього він заявив про намір "розібратися з беззаконням", зокрема з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу та головою Генштабу Валерієм Герасимовим.
Бунт Пригожина не досяг "успіху". Зрештою, це змусило Кремль перелякатись: шляхи були перекриті, озброєні силовики зігнані, а Путін та його еліта - повтікали зі столиці.
Детальніше про спробу Пригожина та "вагнерівців" дійти до Москви - читайте у матеріалі агентства.
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