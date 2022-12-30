Погрози, залякування, вбивства. Санду відреагувала на ймовірність переговорів з Росією
Президент Молдови Мая Санду заперечила можливість переговорів з Росією. За її словами Кремль вдається до звичного для нього інструменту - погроз, залякувань та вбивств.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на NewsMaker.
За словами Санду, вона не бачить можливість підтримувати з Росією конструктивні відносини після повномасштабного вторгнення на територію України.
Відповідаючи на питання регулярні погрози Кремля, президент Молдови назвала це звичним інструментом для Росії.
"На жаль, такими інструментами працює Росія - погрози, спроби залякування інших країн… Коли ми прийшли до влади, ми заявили, що прагнемо конструктивних відносин з Росією. Після того, як почалася ця війна, які відносини можуть бути з агресором, з державою, яка вбиває своїх сусідів?", - зазначила Санду.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Молдові також нещодавно різко відповіли на заяву Росії про те, що нібито активізація співпраці Кишинева та НАТО "наближає країну до катастрофи".
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