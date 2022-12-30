ua ru
Пт, 30 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Погрози, залякування, вбивства. Санду відреагувала на ймовірність переговорів з Росією

Новость на русском →
П'ятниця 30 грудня 2022 12:41
Погрози, залякування, вбивства. Санду відреагувала на ймовірність переговорів з Росією Фото: Мая Санду, президент Молдови (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Президент Молдови Мая Санду заперечила можливість переговорів з Росією. За її словами Кремль вдається до звичного для нього інструменту - погроз, залякувань та вбивств.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на NewsMaker.

За словами Санду, вона не бачить можливість підтримувати з Росією конструктивні відносини після повномасштабного вторгнення на територію України.

Відповідаючи на питання регулярні погрози Кремля, президент Молдови назвала це звичним інструментом для Росії.

"На жаль, такими інструментами працює Росія - погрози, спроби залякування інших країн… Коли ми прийшли до влади, ми заявили, що прагнемо конструктивних відносин з Росією. Після того, як почалася ця війна, які відносини можуть бути з агресором, з державою, яка вбиває своїх сусідів?", - зазначила Санду.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Молдові також нещодавно різко відповіли на заяву Росії про те, що нібито активізація співпраці Кишинева та НАТО "наближає країну до катастрофи".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Молдова Війна в Україні
NEWS
Прорив ЗСУ в районі Кремінної та кульмінація російського наступу на Бахмут: карти боїв
Прорив ЗСУ в районі Кремінної та кульмінація російського наступу на Бахмут: карти боїв
DAILY
Дмитро Кулеба: Росію треба запхати в її кордони та закрити на замок
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Дмитро Кулеба: Росію треба запхати в її кордони та закрити на замок