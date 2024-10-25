Погрожують вбити. Окупанти не оцінили відправку на війну солдатів КНДР (перехоплення)

Солдати КНДР у Росії

Нагадаємо, вчора, 24 жовтня, Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що на території Росії вже перебуває 12 тисяч солдатів. Частину з них доставили до Курської області.

Також учора російський диктатор Володимир Путін уперше прокоментував таку інформацію. За його словами, перекидання солдатів КНДР "передбачає договір про всеосяжне стратегічне партнерство", який був укладений між двома режимами.

Bloomberg писало, що НАТО може відповісти на такий крок Пхеньяна, але відповідь буде "обмежена".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.