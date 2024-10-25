Погрожують вбити. Окупанти не оцінили відправку на війну солдатів КНДР (перехоплення)

Окупантам не сподобалося, що їм "на допомогу" в Курську область перекинули північнокорейських солдатів. Росіяни висловлюють невдоволення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на перехоплення, яке оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України.

"Я його (мова про того, хто віддав наказ про техніку для солдатів КНДР - ред.) хочу вбити сьогодні, так, після корейців. Можна?" - заявив окупант своєму командиру.

Окупант у розмові зі своїм командиром обурюється, що йому наказали забезпечити північнокорейських військових, які прибули до Курської області, дефіцитною бронетехнікою.

Солдати КНДР у Росії

Нагадаємо, вчора, 24 жовтня, Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що на території Росії вже перебуває 12 тисяч солдатів. Частину з них доставили до Курської області.

Також учора російський диктатор Володимир Путін уперше прокоментував таку інформацію. За його словами, перекидання солдатів КНДР "передбачає договір про всеосяжне стратегічне партнерство", який був укладений між двома режимами.

Bloomberg писало, що НАТО може відповісти на такий крок Пхеньяна, але відповідь буде "обмежена".

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