Погрожують розстрілом та не годують. Мобілізованих РФ посадили "на підвал" за відмову воювати

Мобілізованих, які відмовилися воювати в Україні, утримують у підвалі на території селища Завітне Бажання Донецької області, яке захопили окупанти. У підвалі перебуває 21 російський солдат.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Insider.
У листі дружин і матерів цих військових говориться, що як мінімум вісім насильно утримуваних військових перед мобілізацією працювали в АТ "Гірничо-металургійний комплекс "Дальполіметал" у місті Дальнегорськ Приморського краю.
Родичі стверджують, що вони мали броню від призову до армії як співробітники оборонного підприємства. Проте командування не відпустило нікого з них додому, відправивши спочатку на учбовий полігон, а згодом - до зони бойових дій, як стверджується, без спеціальної підготовки.
Мобілізованих посадили до підвалу після того, як вони написали рапорти про відмову брати участь у штурмі.
За словами родичів військових, таким чином їх намагаються змусити відмовитися від рапортів. При цьому, йдеться у листі, насильно утримуваних не годують, не надають їм коштів особистої гігієни, не пояснюють, чому їх тримають у підвалі, а також називають зрадниками та погрожують розстрілом.
За інформацією родичів, до кінця жовтня мобілізовані знаходилися за 40 кілометрів від анексованого Маріуполя, у лісосмузі будували бліндажі, у бойових діях не брали участі, здавши військове спорядження. Звідти тих, хто відмовився воювати, відвезли до підвалу в селищі Завітне Бажання.
Одна з дружин мобілізованих Олена Кашина розповіла The Insider, що її 33-річний чоловік не має жодного військового досвіду, під час термінової служби в армії він ремонтував бронетранспортери в гаражі. За її словами, чоловік перебуває в Україні із 2 жовтня. 10 жовтня він вийшов на зв'язок і повідомив, що мобілізовані несуть вахти в окопах, намагаються відвойовувати лісосмуги. Ще через два дні військовий розповів, що не хоче вбивати людей, "заплющить очі та вуха" і чекатиме на розстріл, який пообіцяв замполіт роти, коли кілька мобілізованих заявили, що відмовляться воювати.
"Перед написанием рапорта замполит 5-й роты сказал, что если они будут что-то писать, то их расстреляют, закинут в общую яму, а родственникам напишут, что они без вести пропавшие. Мой муж звонил и сказал: "Лен, меня сегодня наши могут расстрелять", - переказала слова чоловіка Кашина.
Але рапортам мобілізованих не дали ходу, стверджує вона. За її словами, шістьох відмовників залишили у таборі готувати їжу військовим, ще вісьмох відвезли до підвалу. Дружини та матері мобілізованих, зазначає The Insider, написали заяву до Слідчого комітету, але поки що не отримали відповіді.
Як повідомлялось, військовослужбовці зі 155-ї бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ надіслали губернатору Примор'я Олегу Кожем'яку листа зі скаргами через те, що під селом Павлівка в Донецькій області зазнали великих втрат.
Нагадаємо, в Ульяновській області (Росія) понад 100 мобілізованих із російської Чувашії розпочали масову акцію протесту через те, що вони так і не отримали обіцяних їм виплат.
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